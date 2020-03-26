Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 40

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице растет число зараженных Covid-19

В Киеве число зараженных новым коронавирусом выросло до 40 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Киеве за прошлый вечер и сегодняшнее утро число людей, которые заболели коронавирусом, увеличилось до 40.

"Сегодня мы получили еще шесть лабораторно подтвержденных случаев заражения. Заболела 35-летняя женщина и пятеро мужчин от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированы в Александровской больнице, один находится дома на самоизоляции. Один 70-летний военнослужащий - в военный госпиталь", - отметил Кличко.

Он также добавил, что на сегодня на коронавирус протестировали 1437 киевлян, а лабораторный центр проверяет еще более 30 человек на подтверждение или опровержение диагноза.

Напомним, в Украине за ночь число зараженных коронавирусом возросло до 156. Такие данные опубликовал Минздрав.

Кроме того, в Тернопольской области зарегистрировано 14 новых подозрений на заражение коронавирусом.

Ранее глава украинского Минздрава Илья Емец заявил, что число смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Он отметил, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

РБК-Украина писало, что в Сумской области умерла женщина, у которой два экспресс-теста на коронавирус показали положительный результат. Женщина находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.