ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 40

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 12:14
Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 40
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице растет число зараженных Covid-19

В Киеве число зараженных новым коронавирусом выросло до 40 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Киеве за прошлый вечер и сегодняшнее утро число людей, которые заболели коронавирусом, увеличилось до 40.

"Сегодня мы получили еще шесть лабораторно подтвержденных случаев заражения. Заболела 35-летняя женщина и пятеро мужчин от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированы в Александровской больнице, один находится дома на самоизоляции. Один 70-летний военнослужащий - в военный госпиталь", - отметил Кличко.

Он также добавил, что на сегодня на коронавирус протестировали 1437 киевлян, а лабораторный центр проверяет еще более 30 человек на подтверждение или опровержение диагноза.

Напомним, в Украине за ночь число зараженных коронавирусом возросло до 156. Такие данные опубликовал Минздрав.

Кроме того, в Тернопольской области зарегистрировано 14 новых подозрений на заражение коронавирусом.

Ранее глава украинского Минздрава Илья Емец заявил, что число смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Он отметил, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

РБК-Украина писало, что в Сумской области умерла женщина, у которой два экспресс-теста на коронавирус показали положительный результат. Женщина находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Украине создадут антикризисный штаб противодействия коронавирусу Разумков рассказал, когда Рада назначит дату внеочередного заседания
Новости Украины КиевзаражениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь