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В Тернопольской области подозревают коронавирус у еще 14 человек

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 11:23
В Тернопольской области подозревают коронавирус у еще 14 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на сегодня, в Тернопольской области 15 случаев заражения коронавирусом

В Тернопольской области зарегистрировано 14 новых подозрений на заражение коронавирусом. Об этом сообщает государственное управление "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины".

Вместе с тем, сообщается, что всего было получено 67 подозрений на коронавирус, из них 15 случаев было подтверждено, 12 - еще остаются под подозрением и 40 - опровергнуты.

Напомним,, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Отметим, министр здравоохранения Илья Емец заявил, что число смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Он отметил, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

РБК-Украина писало, что в Сумской области умерла женщина, у которой два экспресс-теста на коронавирус показали положительный результат. Минздрав подтвердил.

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