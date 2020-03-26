В Тернопольской области подозревают коронавирус у еще 14 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
По состоянию на сегодня, в Тернопольской области 15 случаев заражения коронавирусом
В Тернопольской области зарегистрировано 14 новых подозрений на заражение
коронавирусом. Об этом сообщает государственное управление " Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины".
Вместе с тем, сообщается, что всего было получено 67 подозрений на коронавирус, из них
15 случаев было подтверждено, 12 - еще остаются под подозрением и 40 - опровергнуты.
Напомним,, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине
156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
Отметим, министр здравоохранения Илья Емец заявил, что число
смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Он отметил, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.
РБК-Украина писало, что в Сумской области умерла женщина, у которой два экспресс-теста на коронавирус
показали положительный результат. Минздрав подтвердил.
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