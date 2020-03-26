Число заражених коронавірусом у Києві зросло до 40

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці зростає кількість заражених Covid-19

У Києві кількість заражених новим коронавірусом зросла до 40 осіб. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Києві за минулий вечір і сьогоднішній ранок число людей, які захворіли на коронавірус, збільшилося до 40.

"Сьогодні ми отримали ще шість лабораторно підтверджених випадків зараження. Захворіла 35-річна жінка і п'ятеро чоловіків від 28 до 70 років. Четверо пацієнтів ізольовані в Олександрівській лікарні, один перебуває вдома на самоізоляції. Один 70-річний військовослужбовець - до військового госпіталю", - зазначив Кличко.

Він також додав, що на сьогодні на коронавірус протестували 1437 киян, а лабораторний центр перевіряє ще більше 30 осіб на підтвердження або спростування діагнозу.

Нагадаємо, в Україні за ніч кількість заражених коронавірусом зросла до 156. Такі дані опублікував МОЗ.

Крім того, у Тернопільській області зареєстровано 14 нових підозр на зараження коронавірусом.

Раніше голова українського МОЗ Ілля Ємець заявив, що кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічною через неготовність медичної системи. Він зазначив, що українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак наразі його поширення ще можна локалізувати.

Також РБК-Україна писало, що у Сумській області померла жінка, у якої два експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат. Жінка перебувала в реанімації та була підключена до апарату штучної вентиляції легенів.