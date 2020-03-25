Емец: количество жертв коронавируса может быть катастрофическим

Фото: Леонид Емец (Миндрав)

Медицинская система не готова к лечению коронавируса

Количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец в своем видеообращении в Telegram-канале Минздрава.

По словам главы Минздрава, украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

"Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый - профилактика, то есть не впустить вирус. Европа и Украина этого не смогли сделать. Второй - это локализация катастрофы. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции. Третий этап - лечение. К сожалению, мы должны констатировать, медицинская система Украины к нему не готова по многим причинам. Если нам и дальше будут мешать, количество жертв может быть катастрофическим", - заявил он.

Емец подчеркнул, что терапевтические методы "уже не спасут ситуацию".

"Уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно, хирургически", - сказал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 25 марта в Украине официально подтвердили 145 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных случаев по состоянию на среду составляет 5. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Также РБК-Украина писало, что в Сумской области умерла женщина, у которой два экспресс-теста на коронавирус показали положительный результат. Женщина находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализы умершей отправили в областной лабораторный центр для установления окончательного диагноза.