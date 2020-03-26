Коронавирус в Украине: число зараженных возросло до 156

Уже заразились коронавирусом 156 человек
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также в Минздраве показали ситуацию в областях:
Таким образом, за сутки было зафиксировано 43 новых случая заражения Covid-19.
Вместе с тем, по состоянию на утро 26 марта в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, число умерших от коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 4:00 час (по киевскому времени) в четверг, 26 марта, достигла 21 тысячи 276 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Италии - умерли 7 тыс. 503 человека. Далее с почти вдвое меньшим показателем летальности - Испания (3 тыс. 647 человек).