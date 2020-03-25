ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сумской области зафиксировали смерть больной коронавирусом

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 21:28
В Сумской области зафиксировали смерть больной коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Анализы умершей направили на проверку в лабораторию

В Конотопе (Сумская область) сегодня, 25 марта, умерла женщина, у которой экспресс-тестом обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в Сумской областной государственной администрации (ОГА) на странице в Facebook.

Отмечается, что женщина скончалась в Конотопской центральной районной больнице. Сейчас анализы умершей были отправлены в областной лабораторный центр для окончательного установления диагноза.

"Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием для установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти", - заявили в ОГА.

В Сумской области зафиксировали смерть больной коронавирусом

Напомним, ранее мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что сегодня у жительницы Конотопского района два експрес-теста на коронавирус показали положительный результат. Больная находилась в реанимации местной больницы и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также РБК-Украина писало, что в Центре общественного здоровья сообщили об увеличение количества подтвержденных случаев коронавируса в Украине. По состоянию на вечер 25 марта в Украине обнаружили 136 случаев COVID-19.

В Италии замедлился рост смертности от COVID-19 В Украине за неделю от гриппа умерли два человека
Новости Украины Сумская областьпреступленияКонотопКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь