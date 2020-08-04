В Киеве возобновили движение на улице Братиславской после аварии

В Киеве возобновили движение на улице Братиславской. Ее перекрывали из-за аварии, экскаватор въехал в опору освещения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Движение транспорта было перекрыто в направлении улицы Гната Хоткевича.

Напомним, ранее произошла поломка оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, которая расположена на улице Промышленной.

РБК-Украина писало, что в столичном микрорайоне "Березняки" во время гидравлических испытаний прорвало трубопровод.

Кроме того, в Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы.

Кроме этого в начале июля в Киеве на Подоле прорвало трубопровод с горячей водой.

В январе в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. прорвало теплосеть, из-за чего произошел подмыв асфальта.