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В Киеве на Подоле прорвало теплосеть

Новости » Происшествия     03.07.2020 - 00:49
В Киеве на Подоле прорвало теплосеть
Фото: ремонтные работы на водопроводе (facebook.com/as1581)

Трубу прорвало на Введенской улице

В Подольском районе Киева вечером 2 июля произошел прорыв теплосети. Струя добивает до улицы Волошской.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

По данным очевидцев, прорвало трубу с горячим водоснабжением на улице Введенской. Инцидент произошел между метро Тараса Шевченка и Контрактовой площадью.

О пострадавших информации нет.

На Введенской трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает до улицы Волошской

Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 2 июля 2020 г.

Напомним, в январе этого года в Киеве прорвало теплосеть вблизи Ocean Plaza, из-за чего произошло затопление первого этажа ТРЦ.

Тогда в результате прорыва трубы пострадали почти 10 человек.

Кроме того, из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza под асфальт провалилась маршрутка

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины КиевПодолтрубопровод
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