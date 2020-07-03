В Киеве на Подоле прорвало теплосеть

Трубу прорвало на Введенской улице
В Подольском районе Киева вечером 2 июля произошел прорыв теплосети. Струя добивает до улицы Волошской.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
По данным очевидцев, прорвало трубу с горячим водоснабжением на улице Введенской. Инцидент произошел между метро Тараса Шевченка и Контрактовой площадью.
О пострадавших информации нет.
На Введенской трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает до улицы ВолошскойОпубликовано Киев Оперативный Четверг, 2 июля 2020 г.
Напомним, в январе этого года в Киеве прорвало теплосеть вблизи Ocean Plaza, из-за чего произошло затопление первого этажа ТРЦ.
Тогда в результате прорыва трубы пострадали почти 10 человек.
Кроме того, из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza под асфальт провалилась маршрутка
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Автор: Дмитрий Левицкий