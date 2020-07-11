В Киеве во время испытаний прорвал трубопровод

В результате инцидента никто не пострадал
В Киеве в микрорайоне "Березняки" во время гидравлических испытаний произошел прорыв трубопровода. Пострадавших в результате прорыва теплосети нет.
Об этом РБК-Украина сообщили в "Киевтеплоэнерго".
Как отметили коммунальщики, инцидент произошел в субботу, 11 июля, около 13:30 во время испытаний по улице Серафимовича, 7/2. Повреждение было локализовано.
"Во время гидравлических испытаний обнаружено повреждение тепловой сети с утечкой воды наружу. Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовался струю. Пострадавших нет", - сообщили в "Киевтеплоэнерго".
Коммунальщики уточнили, что теплосеть была построена еще в 1970 году. Диаметр трубопровода составляет 150 мм.
"Специалисты Киевтеплоэнерго готовятся начать восстановительные работы", - сказали в "Киевтеплоэнерго".
Согласно графику гидравлических работ, водоснабжение горячей воды в доме будет восстановлено до 15 июля.
На Миколайчука (Березняки) планове миття будинку. Мешканці подзвонили у всі можливі служби, але більш як 30 хвилин нікого немає
Также в Киеве произошел еще один прорыв трубы на улице Левановского. В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что прорыв произошел в трубе "Киевводоканала".
Ще один фонтан влаштували комунальники на Леваневського, 5.Опубліковано Киев Оперативный Субота, 11 липня 2020 р.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы.
Кроме этого в начале июля в Киеве на Подоле прорвало трубопровод с горячей водой.