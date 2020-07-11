В Киеве во время испытаний прорвал трубопровод

Фото: техника "Киетеплоэнерго" (kte.kmda.gov.ua)

В результате инцидента никто не пострадал

В Киеве в микрорайоне "Березняки" во время гидравлических испытаний произошел прорыв трубопровода. Пострадавших в результате прорыва теплосети нет.

Об этом РБК-Украина сообщили в "Киевтеплоэнерго".

Как отметили коммунальщики, инцидент произошел в субботу, 11 июля, около 13:30 во время испытаний по улице Серафимовича, 7/2. Повреждение было локализовано.

"Во время гидравлических испытаний обнаружено повреждение тепловой сети с утечкой воды наружу. Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовался струю. Пострадавших нет", - сообщили в "Киевтеплоэнерго".

Коммунальщики уточнили, что теплосеть была построена еще в 1970 году. Диаметр трубопровода составляет 150 мм.

"Специалисты Киевтеплоэнерго готовятся начать восстановительные работы", - сказали в "Киевтеплоэнерго".

Согласно графику гидравлических работ, водоснабжение горячей воды в доме будет восстановлено до 15 июля.

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Также в Киеве произошел еще один прорыв трубы на улице Левановского. В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что прорыв произошел в трубе "Киевводоканала".

Ще один фонтан влаштували комунальники на Леваневського, 5. Опубліковано Киев Оперативный Субота, 11 липня 2020 р.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы.

Кроме этого в начале июля в Киеве на Подоле прорвало трубопровод с горячей водой.