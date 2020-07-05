В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу

На место аварии вызвали спасателей
На мосту имени Патона в Киеве произошел прорыв теплотрассы. В результате аварии из-под моста в Днепр льет вода.
Об этом сообщает издание "TK Media".
Как уточняет издание, прорыв мог случиться из-за испытаний по поиску слабых мест трубопровода, который проводит "Киевтеплоэнерго".
Очевидцы уже вызвали сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Отметим, это не первый случай прорыва трубопровода на мосту Патона. Прошлая авария произошла 25 июня. В "Киевтеплоэнерго" заявили, что повреждение было вызвано гидравлическими испытаниями теплосетей.
В марте в результате прорыва магистрального трубопровода на мосту 200 жилых домов остались без воды.
Напомним, 2 июля прорвало трубу с горячим водоснабжением на Подоле, инцидент произошел между метро Тараса Шевченко и Контрактовой площадью.
В январе в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza, прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта.
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Автор: Артур Родивилов