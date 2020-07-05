В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу

Фото: прорыв трубопровода в Киеве (facebook.com/alyona.kravtsova)

На место аварии вызвали спасателей

На мосту имени Патона в Киеве произошел прорыв теплотрассы. В результате аварии из-под моста в Днепр льет вода.

Об этом сообщает издание "TK Media".

Как уточняет издание, прорыв мог случиться из-за испытаний по поиску слабых мест трубопровода, который проводит "Киевтеплоэнерго".

Очевидцы уже вызвали сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, э то не первый случай прорыва трубопровода на мосту Патона. Прошлая авария произошла 25 июня. В "Киевтеплоэнерго" заявили, что повреждение было вызвано гидравлическими испытаниями теплосетей.

В марте в результате прорыва магистрального трубопровода на мосту 200 жилых домов остались без воды.

Напомним, 2 июля прорвало трубу с горячим водоснабжением на Подоле, инцидент произошел между метро Тараса Шевченко и Контрактовой площадью.

В январе в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza, прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта.

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Автор: Артур Родивилов