В Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой

Фото: прорыв теплотрасы (t.me/kyivpatrol/901)

В связи с происшествием частично было ограничено движение на улице Антоновича

В Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало теплосеть в результате чего произошел подмыв асфальта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Как сообщается, около 20:30 патрульные получили сообщение о дорожно-транспортного происшествии на улице Антоновича.

"Предварительно установлено, что произошел прорыв трубы с горячей водой, а также произошел провал асфальтового покрытия, в результате чего автобус получил механические повреждения. По предварительной информации в результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Частично ограничено движение на улице Антоновича (от улицы Загородная к площади Лыбедской.)

По информации "Киев оперативный", вода затопила торговый центр, а также супермаркет "Ашан", который находится рядом.

В свою очередь, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев на своей странице в Facebook сообщил, что по адресу улица Антоновича, 176 возле ТРЦ Оcean Plaza произошло повреждение магистрального трубопровода на проезжей части. В результате повреждения произошла утечка воды.

"Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды. Движение транспорта частично ограничено", - сообщил он.

Нормально так поплила Ocean Plaza... Цікаво, як компенсуватимуть? Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 13 січня 2020 р.

Напомним, 5 ноября 2019 года в центре Киева на улице Шота Руставели произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате прорыва на дороге образовалась яма, куда провалился автомобиль.