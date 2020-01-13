ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой

Новости » Происшествия     13.01.2020 - 21:44
В Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой
Фото: прорыв теплотрасы (t.me/kyivpatrol/901)

В связи с происшествием частично было ограничено движение на улице Антоновича

В Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало теплосеть в результате чего произошел подмыв асфальта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Как сообщается, около 20:30 патрульные получили сообщение о дорожно-транспортного происшествии на улице Антоновича.

"Предварительно установлено, что произошел прорыв трубы с горячей водой, а также произошел провал асфальтового покрытия, в результате чего автобус получил механические повреждения. По предварительной информации в результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Частично ограничено движение на улице Антоновича (от улицы Загородная к площади Лыбедской.)

По информации "Киев оперативный", вода затопила торговый центр, а также супермаркет "Ашан", который находится рядом.

В свою очередь, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев на своей странице в Facebook сообщил, что по адресу улица Антоновича, 176 возле ТРЦ Оcean Plaza произошло повреждение магистрального трубопровода на проезжей части. В результате повреждения произошла утечка воды.

"Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды. Движение транспорта частично ограничено", - сообщил он.

Нормально так поплила Ocean Plaza... Цікаво, як компенсуватимуть?

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 13 січня 2020 р.

Напомним, 5 ноября 2019 года в центре Киева на улице Шота Руставели произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате прорыва на дороге образовалась яма, куда провалился автомобиль.

В Киеве на Южном мосту ограничат движение автотранспорта В Киеве за неделю гриппом заболели более 6,7 тыс. человек
Новости Украины Киевтрубопровод
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь