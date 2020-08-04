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В Киеве на улице Братиславской произошла авария: перекрыто движение

Киев, Вторник 04 августа 2020 11:35
В Киеве на улице Братиславской произошла авария: перекрыто движение
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Экскаватор въехал в опору освещения

В Киеве на улице Братиславской экскаватор въехал в опору освещения, в результате чего она сломалась. Сейчас движение транспорта в направлении улицы Гната Хоткевича перекрыто.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сейчас бригады "Киевпасстранса" уже занимаются ликвидацией аварии.

Напомним, в Киевской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, также известно об одном пострадавшем.

Отметим, в Киеве легковой автомобиль влетел на встречную полосу и врезался в маршрутку, после лобовой аварии транспорт загорелся.

Ранее сообщалось, что произошла поломка оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, которая расположена на улице Промышленной.

Также РБК-Украина писало, что в столичном микрорайоне "Березняки" во время гидравлических испытаний прорвал трубопровод.

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