У Києві відновили рух на вулиці Братиславській після аварії

На цій вулиці сьогодні сталась ДТП
У Києві відновили рух вулицею Братиславською. Її перекривали через аварію, екскаватор в’їхав в опору освітлення.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Рух транспорту було перекрито у напрямку вулиці Гната Хоткевича.
Нагадаємо, раніше сталася поломка обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, яка розташована на вулиці Промисловій.
Також РБК-Україна писало, що у столичному мікрорайоні "Березняки" під час гідравлічних випробувань прорвав трубопровід.
Крім того, в Києві на мосту Патона стався прорив теплотраси.
Крім цього на початку липня у Києві на Подолі прорвало трубопровід з гарячою водою.
У січні в Києві стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. прорвало тепломережу, через що сталося підмивання асфальту.