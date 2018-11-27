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В Киеве утром отключили холодную воду на 10 улицах

Новости » Общество    27.11.2018 - 11:10
В Киеве утром отключили холодную воду на 10 улицах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Воды нет из-за повреждения на сети холодного водоснабжения

В Киеве отключили холодную воду жителям 10 улиц столицы из-за аварии на сетях водоснабжения во вторник, 27 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Киевводоканала" в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на 10:00 ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.

В связи с этим, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Юрия Ильенко, 85, 87;
  • пров. Новопечерский, 3;
  • бул. Дружбы Народов, 14, 14А;
  • ул. Лесная, 39;
  • пр-т. Юрия Гагарина, 3;
  • ул. Парково-Сырецкая, 8;
  • ул. Озерная, 6, 8;
  • пров. Балтийский;
  • ул. Шолом-Алейхема, 15Б;
  • пр-т. Воздухофлотский, 58.

В "Киевводоканале" отметили, что ликвидируют повреждения в течение суток.

В Киеве утром отключили холодную воду на 10 улицах

Напомним, в субботу, 24 ноября, в Киеве на Куреневке киевляне вышли на митинг из-за отсутствия отопления и горячей воды. Митингующие перекрывали дорогу. На час было заблокировано движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

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