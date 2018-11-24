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На Куреневке в Киеве жители митингуют из-за отсутствия отопления и горячей воды

Новости » Происшествия    24.11.2018 - 23:33
На Куреневке в Киеве жители митингуют из-за отсутствия отопления и горячей воды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жители перекрывали дорогу

В Киеве на Куреневке жители митингуют из-за отсутствия отопления и горячей воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев оперативный" в Facebook.

Также сообщалось, что митингующие перекрывали дорогу. С 20-36 было заблокировано движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления. Однако, по сообщению пресс-службы "Киевпастранс", движение было восстановлено в 21:40.

"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопления и горячего водоснабжения в них отсутствует", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева местные жители перекрыли движение транспорта по одной из улиц из-за отключения электричества.

Тогда 150 граждан вышли на пешеходный переход и начали без остановок ходить по нему, чем ограничили движение транспортных средств. Местные жители протестовали из-за отключения от электроснабжения жилого дома по улице Харьковское шоссе, 19.

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