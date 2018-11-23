В Киеве без холодной воды из-за прорывов труб остаются 20 улиц

Фото: прорыв водопровода (facebook.com/vodokanal)

Аварийные бригады "Киевводоканала" обещают отремонтировать поломки в течение суток

В Киеве в пятницу, 23 ноября, количество улиц, где отключили холодную воду в связи с авариями на сетях водоснабжения, достигло 20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

Крутой спуск, 7;

ул. Осиповского, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19А, 19Б;

пров. Артезианский, 3, 3А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 11, 13;

ул. Рылеева, 23;

ул. Большая Васильковская, 134;

ул. Даниила Щербаковского, 57;

ул. Кучмин Яр, 44, 44А;

ул. Саратовская, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42;

ул. Януша Корчака, 20, 23/21, 28/2;

ул. Ставропольская, 28, 28А, 30, 32/11;

ул. Толбухина, 9;

пер. Баумана, 4, 6, 8;

ул. Ольжича, 7, 11;

ул. Шепетовская (частные дома);

ул. Шевченко, 149 – 193;

ул. Владимира Покотило, 1, 3;

пр-т. Леся Курбаса, 5Б;

ул. Механизаторов, 1;

ул. Петра Радченко, 1 – 17;

ул. Борщаговская, 126.

В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, в "Киевводоканале" сообщили о плановых ремонтных работах на сетях холодного водоснабжения до конца недели, в связи с чем в домах на некоторых улицах столицы по несколько часов не будет холодной воды. На отдельных улицах Киева воды не будет до вечера 24 ноября.

Добавим, что по состоянию на 23 ноября вторые сутки нет воды в двух районах оккупированного Донецка. Водоснабжение отсутствует в Петровском и Кировском районах.