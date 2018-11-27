У Києві зранку відключили холодну воду на 10 вулицях

Води немає через пошкодження на мережі холодного водопостачання
У Києві відключили холодну воду жителям 10 вулиць столиці через аварії на мережах водопостачання у вівторок, 27 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Київводоканалу" у Facebook.
Як зазначається, станом на 10:00, ремонтні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською.
У зв'язку із цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
У "Київводоканалі" зазначили, що ліквудують пошкодження протягом доби.
Нагадаємо, у суботу, 24 листопда, у Києві на Куренівці кияни вишли на мітинг через відсутність опалення і гарячої води. Мітингувальники перекривали дорогу. На годину було заблоковано рух тролейбусів 6, 25, 28, 33, 18 на вул. Кирилівська - Куренівський парк в обидва напрямки.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.