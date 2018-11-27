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У Києві зранку відключили холодну воду на 10 вулицях

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 11:10
У Києві зранку відключили холодну воду на 10 вулицях
Ілюстративне фото (РБК-Украина)

Води немає через пошкодження на мережі холодного водопостачання

У Києві відключили холодну воду жителям 10 вулиць столиці через аварії на мережах водопостачання у вівторок, 27 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Київводоканалу" у Facebook.

Як зазначається, станом на 10:00, ремонтні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською.

У зв'язку із цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Юрія Іллєнка, 85, 87; 
  • пров. Новопечерський, 3; 
  • бул. Дружби Народів, 14, 14А; 
  • вул. Лісна, 39; 
  • пр-т. Юрія Гагаріна, 3;
  • вул. Парково-Сирецька, 8; 
  • вул. Озерна, 6, 8; 
  • пров. Балтійський;
  • вул. Шолом-Алейхема, 15Б; 
  • пр-т. Повітрофлотський, 58.

У "Київводоканалі" зазначили, що ліквудують пошкодження протягом доби. 

У Києві зранку відключили холодну воду на 10 вулицях

Нагадаємо, у суботу, 24 листопда, у Києві на Куренівці кияни вишли на мітинг через відсутність опалення і гарячої води. Мітингувальники перекривали дорогу. На годину було заблоковано рух тролейбусів 6, 25, 28, 33, 18 на вул. Кирилівська - Куренівський парк в обидва напрямки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.

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