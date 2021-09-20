В Киеве прошел Марш равенства, а туристы миссии SpaceX вернулись на Землю: новости за выходные

Одесский припортовый завод останавливает работу, в Киеве прошел Марш равенства-2021, Корабль SpaceX с первым гражданским экипажем успешно приводнился в Атлантике. Подробнее о том, что произошло на выходных, 18-19 сентября, - в материале РБК-Украина.

Одесский припортовый завод останавливает работу

Одесский припортовый завод останавливает работу. Попытки возобновить его деятельность не увенчались успехом. Об этом сообщил первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков.

"Завод уже в процессе остановки. На сегодня причины две - переполненный склад карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа)", - сообщил Николай Щуриков. Другие детали пока не раскрываются.

Жителей ОРДЛО массово свозли в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму

Жителей ОРДЛО массово свезли в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму. По данным правозащитников, гражданам Украины перед голосованием выдавали российские паспорта.

Второй день "голосования" происходил более активно и на участках в РФ, и на "онлайн-участках" в ОРДЛО. А автобусы с ОРДЛО в Ростовскую область прибывали каждые два часа. На избирательный участок жители ОРДЛО заходили организованно. Большинство голосовали за партию "Единая Россия".

В Киеве прошел Марш равенства-2021

В Киеве состоялся Марш равенства-2021. Он стартовал под лозунгами "Будь собой - мы с тобой", "Свобода - это наша красота". Нынешняя тема - "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности". Среди требований - законодательство о преступлениях на почве нетерпимости.

В то же время в центре столицы, рядом с местом, где стартует марш, собрались его противники. Тем не менее, по словам полиции, мероприятия в центре города прошли без нарушений правопорядка. Нынешний Киевпрайд стал первым с 2019 - в прошлом году он не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Корабль SpaceX с первым гражданским экипажем успешно приводнился в Атлантике

Корабль SpaceX с первым гражданским экипажем успешно приводнился в Атлантике. Crew Dragon пробыл на орбите около трех суток.

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трёхдневного полета в воскресенье приводнился в Атлантике вблизи Флориды.

Под Киевом 19-летний студент умер после вакцинации: что известно

19-летний студент Владимир Сало из Украинского гуманитарного института умер после вакцинации от коронавируса. Самочувствие молодого человека начало резко ухудшаться после ведения вакцины.

Сообщается, что на вакцинацию студент пришел еще 13 сентября, около 14:30. До вакцинации чувствовал он себя хорошо, но уже к вечеру самочувствие начало ухудшаться. А вечером Владимиру стало совсем плохо, врачи более часа пытались спасти ему жизнь, но к сожалению, парень скончался. По предварительному заключению от медиков, студент скончался из-за сердечно-легочной недостаточности и отека легких, также – от коронарной недостаточности. Точная причина смерти 19-летнего парня станет известна после медицинских исследований – через месяц.

Польша и Литва готовятся к долговременному спору с Беларусью из-за границ, - Моравецкий

Польша и Литва ожидают от Беларуси дальнейших попыток дестабилизации. Также страны готовятся к долговременному спору со своим соседом из-за границы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий убежден, что Беларусь пытается вызвать миграционный кризис, сопровождающийся вторжением дезинформации, фейковыми новостями, различными видами пропаганды и кибератаками.

Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату

В Украине с новой недели существенно похолодает, в некоторых регионах температура воздуха днем опустится до +6. Резкое похолодание придет 22 сентября.

В среду сильное похолодание придет во все области Украины. Дожди прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.