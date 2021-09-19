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Марш равенства-2021 в Киеве прошел спокойно, - полиция

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Киев, Воскресенье 19 сентября 2021 15:16
Марш равенства-2021 в Киеве прошел спокойно, - полиция Фото: в Киеве прошел Марш равенства-2021 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве прошел Марш равенства-2021. Мероприятия в центре города прошли без нарушений правопорядка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники ГСЧС Украины, военнослужащие Нацгвардии. Никаких правонарушений не зафиксировано, сообщили в полиции.

"Мероприятия прошли без нарушений, сейчас все запланированные акции завершились. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве состоялся Марш равенства-2021.

Нынешний Киевпрайд стал первым с 2019 - в прошлом году он не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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