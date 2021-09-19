Марш равенства-2021 в Киеве прошел спокойно, - полиция

В Киеве прошел Марш равенства-2021. Мероприятия в центре города прошли без нарушений правопорядка.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу полиции .

Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники ГСЧС Украины, военнослужащие Нацгвардии. Никаких правонарушений не зафиксировано, сообщили в полиции.

"Мероприятия прошли без нарушений, сейчас все запланированные акции завершились. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - говорится в сообщении.