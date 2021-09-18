Одесский припортовый завод останавливает работу
Фото: Одесский припортовый завод останавливает работу (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Одесский припортовый завод останавливает работу. Попытки возобновить его деятельность не увенчались успехом.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков.
"Завод уже в процессе остановки. На сегодня причины две - переполненный склад карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа)", - сообщил Николай Щуриков.
Другие детали пока не раскрываются.