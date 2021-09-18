Одесский припортовый завод останавливает работу. Попытки возобновить его деятельность не увенчались успехом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков.

"Завод уже в процессе остановки. На сегодня причины две - переполненный склад карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа)", - сообщил Николай Щуриков.

Другие детали пока не раскрываются.