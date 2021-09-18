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Одесский припортовый завод останавливает работу

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Одесса, Суббота 18 сентября 2021 23:25
Одесский припортовый завод останавливает работу Фото: Одесский припортовый завод останавливает работу (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Одесский припортовый завод останавливает работу. Попытки возобновить его деятельность не увенчались успехом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков.

"Завод уже в процессе остановки. На сегодня причины две - переполненный склад карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа)", - сообщил Николай Щуриков.

Другие детали пока не раскрываются.

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Одесский припортовый завод
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Одесский припортовый завод останавливает работу
Одесский припортовый завод останавливает работу
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