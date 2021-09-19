В Киеве начался Марш равенства-2021. Он стартовал под лозунгами "Будь собой - мы с тобой", "Свобода - это наша красота".

Нынешняя тема - "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности". Среди требований - законодательство о преступлениях на почве нетерпимости.

В то же время в центре столицы, рядом с местом, где стартует марш, уже собрались его противники. Нынешний Киевпрайд станет первым с 2019 - в прошлом году он не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Фото: в Киеве проходит Марш равенства-2021 (Виталий Носач, РБК-Украина)