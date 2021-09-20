В Києві пройшов Марш рівності, а туристи місії SpaceX повернулися на Землю: новини за вихідні

Одеський припортовий завод зупиняє роботу, в Києві пройшов Марш рівності-2021, Корабель SpaceX з першим цивільним екіпажем успішно приводнився в Атлантиці. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 18-19 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

Одеський припортовий завод зупиняє роботу

Одеський припортовий завод зупиняє роботу. Спроби відновити його діяльність не увінчалися успіхом. Про це повідовим перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуриков.

"Завод вже в процесі зупинки. На сьогодні причини дві - переповнений склад карбаміду і захмарна ціна сировини (природного газу)", - повідомив Микола Щуриков. Інші деталі поки не розголошуються.

Жителів ОРДЛО масово звозять в Ростовську область голосувати на виборах в Держдуму

Жителів ОРДЛО масово звозили в Ростовську область голосувати на виборах в Держдуму. За даними правозахисників, громадянам України перед голосуванням видають російські паспорти.

Другий день "голосування" відбувався більш активно і на дільницях в РФ, і на "онлайн-дільницях" в ОРДЛО. А автобуси з ОРДЛО в Ростовську область прибували кожні дві години. На виборчу дільницю жителі ОРДЛО заходили організовано. Більшість голосували за партію "Єдина Росія".

У Києві пройшов Марш рівності-2021

В Києві відбувся Марш рівності-2021. Він стартував - під гаслами "Будь собою - ми з тобою", "Свобода - це наша врода". Цьогорічна тема - "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки". Серед вимог - законодавство про злочини на грунті нетерпимості.

Водночас у центрі столиці, поруч із місцем, де стартує марш, зібралися його противники. Тим не менш, за словами поліції, заходи у центрі міста пройшли без порушень правопорядку. Цьогорічний Київпрайд став першим з 2019 - минулоріч він не відбувся через пандемію коронавірусу.

Корабель SpaceX з першим цивільним екіпажем успішно приводнився в Атлантиці

Корабель SpaceX з першим цивільним екіпажем успішно приводнився в Атлантиці. Crew Dragon пробув на орбіті близько трьох діб.

Космічний корабель Crew Dragon з першим у світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем після триденного польоту в неділю приводнився в Атлантиці поблизу Флориди.

Під Києвом 19-річний студент помер після вакцинації: що відомо

19-річний студент Володимир Сало з українського гуманітарного інституту помер після вакцинації від коронавірусу. Самопочуття молодої людини почало різко погіршуватися після ведення вакцини.

Повідомляється, що на вакцинацію студент прийшов ще 13 вересня, близько 14: 30. До вакцинації відчував себе добре, але вже до вечора самопочуття почало погіршуватися. А ввечері Володимиру стало зовсім погано, лікарі більше ніж годину намагалися врятувати йому життя, але на жаль, хлопець помер. За попереднім висновком від медиків, студент помер через серцево-легеневу недостатність і набряк легенів, також – від коронарної недостатності. Точна причина смерті 19 – річного хлопця стане відома після медичних досліджень - через місяць.

Польща та Литва готуються до довготривалої суперечки з Білоруссю через кордони, - Моравецький

Польща та Литва очікують від Білорусі подальших спроб дестабілізації. Також країни готуються до довготривалої суперечки зі своїм сусідом через кордони.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький переконаний, що Білорусь намагається викликати міграційну кризу, що супроводжується вторгненням дезінформації, фейковими новинами, різними видами пропаганди та кібератаками.

Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату

В Україні на новому тижні суттєво похолодає, в деяких регіонах температура повітря вдень опуститься до +6. Різке похолодання прийде 22 вересня.

В середу сильне похолодання прийде у всі області України. Дощі прогнозують у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.