ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Жителей ОРДЛО массово свозят в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму

Новина українською →
Донбас, Воскресенье 19 сентября 2021 01:42
Жителей ОРДЛО массово свозят в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму Фото: жителей ОРДЛО массово свозят в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму (wikimedia)
Автор: Анна Полисученко

Жителей ОРДЛО массово свозят в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму. По данным правозащитников, гражданам Украины перед голосованием выдают российские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Восточную правозащитную группу.

На выборы в Госдуму РФ, которые продлятся до 19 сентября, усилился подвоз избирателей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Второй день "голосования" происходил более активно и на участках в РФ, и на "онлайн-участках" в ОРДЛО. А автобусы с ОРДЛО в Ростовскую область прибывали каждые два часа. На избирательный участок жители ОРДЛО заходили организованно. Большинство голосовали за партию "Единая Россия".

"Лидеры и функционеры оппозиционных партий в Ростовской области (Зеленые, Партия роста, КПРФ, СРЗП) недовольны приездом жителей ОРДЛО. Объясняют это тем, что Кремль не давал возможности проводить агитационную кампанию в ОРДЛО, а сейчас партия "Единая Россия" с "ЛНР" и "ДНР" фактически организовала массовый подвоз жителей ОРДЛО, которые с помощью административного ресурса голосуют за ЕР. По разным оценкам, оппозиция говорит о подвозе в 200 000 голосов, фактически придаст показатель ЕР именно по федеральному списку в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Правозащитники фиксируют, что больше всего среди желающих проголосовать - госслужащих и военных. Всех бюджетников компании заставляли проголосовать до полудня, и только потом возвращаться на работу.

Как известно, выборы в Госдуму РФ трехдневные - с 17 по 19 сентября. Только из Донецкой области в РФ должны были запустить 825 автобусов и 12 железнодорожных маршрутов. Кроме того, более 1100 незаконных избирательных участков открыли в оккупированном Крыму.

Ранее мы писали, что в ОРДЛО массово раздают российские паспорта накануне выборов в Госдуму РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ОРДЛО
NEWS
Одесский припортовый завод останавливает работу
Одесский припортовый завод останавливает работу
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит