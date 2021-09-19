ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Корабль SpaceX с первым гражданским экипажем успешно приводнился в Атлантике

Новина українською →
США, Воскресенье 19 сентября 2021 03:24
Корабль SpaceX с первым гражданским экипажем успешно приводнился в Атлантике Фото: Корабль SpaceX с первым гражданским экипажем успешно приводнился в Атлантике (twitter.com/johnkrausphotos)
Автор: Анна Полисученко

Корабль SpaceX с первым гражданским экипажем успешно приводнился в Атлантике. Crew Dragon пробыл на орбите около трех суток.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал CNet.

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трёхдневного полета в воскресенье приводнился в Атлантике вблизи Флориды.

"Успешное приводнение подтверждено", - говорится в сообщении компании SpaceX.

В состав экипажа вошли 38-летний миллиардер из США Джаред Айзекмэн, 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, а также 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

Известно, что Айзекмэн оплатил все четыре места на космическом корабле. При этом стоимость полета экипажа в космос не раскрывается.

Капсула была поднята на борт спасательного корабля GO Searcher, все четыре члена экипажа извлечены.

Ранее мы писали, что появились первые космические фотографии экипажа миссии Inspiration4.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX
NEWS
Одесский припортовый завод останавливает работу
Одесский припортовый завод останавливает работу
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит