В Киеве мотоциклист насмерть сбил пешехода

В Киеве на улице Ревуцкого произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположеном месте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Отмечается, что погиб пожилой мужчина. Водитель мотоцикла жив и госпитализирован в срочном порядке. На месте работают медики и полиция.

"Насмерть сбит пилотом мотоцикла Yamaha. Погиб на месте. Пилот пролетел ещё около 100 м и упал, пострадал, госпитализирован", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (dtp.kiev.ua)

Напомним, в октябре в Киеве на Гостомельском шоссе мотоцикл на высокой скорости врезался в автомобиль, в результате аварии погибла водитель мотоцикла.

Ранее в столице возле станции метро Театральная произошла авария с участием легкового Hyundai и мотоциклиста. В результате ДТП водитель мотоцикла оказался на капоте автомобиля.

РБК-Украина писало, что в понедельник вечером, 9 декабря, в селе Новые Петровцы под Киевом водитель сбил 11-летнего ребенка и пытался скрыться с места аварии.