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В центре Киева произошло ДТП с участием мотоциклиста

Новости » Происшествия    02.10.2019 - 21:47
В центре Киева произошло ДТП с участием мотоциклиста
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Авария произошла возле станции метро "Театральная"

В среду, 2 октября, в столице произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участимем мотоциклиста и водителся автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как отмечается, в результате столкновения мотоциклист оказался на капоте автомобиля.

"Возле станции метро Театральная произошла авария с участием легкового Hyundai и мотоциклиста. В результате ДТП водитель мотоцикла оказался на капоте автомобиля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что мотоциклист получил травмы и не смог обойтись без помощи медиков.

Поблизу станції метро Театральна сталася аварія за участю легковика #Hyundai та мотоцикліста. В результаті #ДТП пілот байку опинився на капоті автівки. На жаль, без допомоги лікарів не обійшлося.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 2 жовтня 2019 р.

Напомним, в Полтавской области автомобиль сбил насмерть патрульную полицейскую Марину Фетч при исполнении служебных обязанностей. Водитель имел признаки алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что во Львове столкнулись автомобиль Skoda Octavia и служебный микроавтобус Ford Transit подразделения полиции Львовской области. В результате ДТП пострадали двое сотрудников полиции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Николаевской области столкнулись два автомобиля. В результате столкновения автомобилей пассажирка ВАЗ погибла на месте происшествия, также пострадали дети.

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