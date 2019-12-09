Под Киевом водитель сбил ребенка и пытался скрыться с места аварии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель был с признаками алкогольного опьянения

В понедельник вечером, 9 декабря, в селе Новые Петровцы под Киевом водитель сбил 11-летнего ребенка и пытался скрыться с места аварии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

В итоге полицейским удалось задержать 38-летнего нетрезвого водителя.

"Правоохранители прибыли на место происшествия, неподалеку они заметили автобус с признаками ДТП. Водитель сообщил, что в его автомобиль въехал на скорости легковушка Renault и скрылся в неизвестном направлении. При обследовании территории на одной из улиц города, полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль с повреждением передней части и лобового стекла. Впрочем, требование остановиться водитель проигнорировал. Усилиями правоохранителей авто вынужденно остановили", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия, силовики выясняют все обстоятельства для дачи правовой квалификации. Пострадавшему мальчику медики оказали помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Фото с места ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, утром 9 декабря в Бориспольском районе произошло ДТП. Автомобиль "Дэу" совершил наезд на двоих детей, которые переходили дорогу. После этого автомобиль совершил столкновение с бетонной опорой на обочине дороги. Детей доставили в реанимацию.

Также РБК-Украина писало, что на выходных в столице произошла авария между двумя легковушками, в результате которой погибла 22-летняя девушка, а водитель получил травмы. Он был в состоянии алкогольного опьянения.