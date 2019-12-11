У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода

У Києві на вулиці Ревуцького сталося смертельне дорожньо-транспортна пригода (ДТП) - мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в не дозволоному місці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Наголошується, що загинув літній чоловік. Водій мотоцикла живий і госпіталізований в терміновому порядку. На місці працюють медики і поліція.

"Насмерть збитий пілотом мотоцикла Yamaha. Загинув на місці. Пілот пролетів ще близько 100 м і впав, постраждав, госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце події (dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, у жовтні в Києві на Гостомельському шосе мотоцикл на високій швидкості врізався в автомобіль, в результаті аварії загинула водій мотоцикла.

Раніше у столиці біля станції метро Театральна сталася аварія за участю легкового Hyundai і мотоцикліста. В результаті ДТП водій мотоцикла опинився на капоті автомобіля.

РБК-Україна писало, що в понеділок ввечері, 9 грудня, в селі Нові Петрівці під Києвом водій збив 11-літнього дитини і намагався втекти з місця аварії.