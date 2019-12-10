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Во Львовской области произошло ДТП со школьным автобусом, есть пострадавшие

Новости » Политика     10.12.2019 - 14:06
Во Львовской области произошло ДТП со школьным автобусом, есть пострадавшие
Фото с места ДТП (lv.npu.gov.ua)

В результате столкновения травмы получили 5 человек

Во вторник утром, 10 декабря, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием школьного автобуса, в результате которого пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, авария произошла около 8:20 утра на трассе Киев-Чоп. В результате травмы получили 5 человек, среди которых трое детей.

"В результате ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, жители города Сколе в возрасте 11-17 лет, а также водитель и пассажирка "Пежо", 24-летняя киевлянка", - говорится в сообщении.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит до трех лет заключения.

Напомним, ранее на трассе Львов-Краковец произошла авария с участием микроавтобуса, в результате которой пострадали 4 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что Львовской области в результате отравления угарным газом пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

Кроме этого, ранее на трассе Львов-Шегини столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии пострадали 3 человека.

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