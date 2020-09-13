В Киеве из-за аварии нет воды в одном из районов: список адресов

В Соломенском районе Киева произошло повреждение трубопровода. В связи с аварией воды нет на двух улицах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Водоснабжение, в частности, отсутствует по следующим адресам:

ул. Вадима Гетьмана, 36, 38;

ул. Тупиковая, 31/2, 27, 29.

"Ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки. Автоцистерны с питьевой водой дежурят по адресам: ул. Вадима Гетьмана, 36 и ул. Вадима Гетьмана, 38", - добавили в КГГА.

Напомним, в начале августа в Подольском районе Киева из-за аварии на водоводе без воды остались 26 улиц.

Также днями отключение горячей воды наблюдалось в центральной части столицы, тогда произошла авария на теплосетях.

Кроме этого РБК-Украина писало, что на этой неделе в работе киевского метро произошел сбой, перестали работать электронные билеты. В связи с этим образовались большие очереди.

Напомним, с понедельника Киев попадает в "оранжевую зону" карантина. О том какие ограничения будут введены, а также дойдет ли столица до "красной зоны" читайте в материале РБК-Украина.