В Киеве завтра усилят карантин: что изменится

В полночь понедельника, 14 сентября, Киев перейдет в "оранжевую зону" карантина. Как будет жить столица после усиления карантинных ограничений читайте в материале РБК-Украина.
Как объяснял глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан, попадание Киева в "оранжевую зону" карантина связано с регистрацией более 125 случаев коронавируса на 100 тысяч населения.
Чтобы столица не попала в "красную зону", Рубан посоветовал уделять больше внимания очагам коронавируса, которые время от времени появляются в Киеве.
"Если правильно будем регистрировать ситуацию и работать в очагах, то до "красной зоны" не дойдет", - подчеркнул Рубан.
В понедельник в столице начнут действовать ограничения "оранжевой зоны" карантина:
По словам исполняющего обязанности первого заместителя главы КГГА Валентина Мондрыивского, после усиления карантина столичные школы продолжат работать в том же режиме, что и на прошлой неделе.
Учебные заведения и в дальнейшем будут работать в очном и смешанном форматах, а об изменениях родителям сообщат классные руководители.
"Руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения", - добавил он.
Напомним, сегодня в Украине подтвердили почти 2500 новых случаев коронавируса, больше всего новых инфицированных выявили в Киеве.