В Киеве произошел сбой в работе метро

Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".

Проблемы возникли из-за просадки напряжение в сети. В связи с этим на станциях метро образовались очереди. По громкоговорителю сообщали о проблемах в работе компьютеров и просили воспользоваться другим видом общественного транспорта.

"Сейчас работа системы восстановлена в обычном режиме. Приносим извинения за временные неудобства", - отметили в метрополитене.

Из-за сбоя в работе е-билета возле станций киевского метро выстроились длинные очереди. На видео - станция метро «Черниговская». КС То же самое по всему Куеву Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Сьогодні в підземці не працює нічого, в тому числі і QR-код з банківськими картами. Людей в результаті безкоштовно пустили в метро. Опубліковано Київ Інформ Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Отметим, также сбой в работе электронного билета в столичном метро происходил в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве провели масштабную реконструкцию теплосетей, сейчас столица на финальной стадии подготовки к следующему отопительному сезону.

Также РБК-Украина писало, что Киевские власти будут вынуждены остановить движение общественного транспорта, в частности метро, если больницы не будут справляться с наплывом пациентов с COVID-19.