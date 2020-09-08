ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В центре Киева отключили горячую воду из-за аварии теплосетей

Киев, Вторник 08 сентября 2020 14:41
В центре Киева отключили горячую воду из-за аварии теплосетей
Фото: вода из-под крана (socportal.info)
Автор: РБК-Украина

В центральной части Киева отключили горячую воду. Причина - авария на теплосетях.

Об этом сообщает Киевская горадминистрация.

Из-за аварии и ремонта аварийными службами отключены 355 потребителей на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальской, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы Народов.

Завершить ремонт теплосетей и возобновить водоснабжение планируют 10 сентября.

Напомним, сегодня в Киеве произошел сбой в работе метро.

На прошлой неделе в Киеве произошел пожар в многоэтажке возле посольства США.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Киевремонтводоснабжениевода
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь