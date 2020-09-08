В центре Киева отключили горячую воду из-за аварии теплосетей

Фото: вода из-под крана (socportal.info)

В центральной части Киева отключили горячую воду. Причина - авария на теплосетях.

Об этом сообщает Киевская горадминистрация.

Из-за аварии и ремонта аварийными службами отключены 355 потребителей на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальской, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы Народов.

Завершить ремонт теплосетей и возобновить водоснабжение планируют 10 сентября.

Напомним, сегодня в Киеве произошел сбой в работе метро.

На прошлой неделе в Киеве произошел пожар в многоэтажке возле посольства США.