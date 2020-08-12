Часть Киева осталась без воды из-за аварии: список адресов
Киев, Среда 12 августа 2020 17:33
Новина українською
Фото: кран с водой (РБК-Украина)
Проблему обещают решить в течение 2-3 часов
В Киеве в Подольском районе произошла авария на водоводе. В связи с этим на некоторых улицах может отсутствовать вода.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканал".
Как отметили коммунальщики, авария произошла на водоводе диаметром 1000 мм по улице Вышгородская, 152/2. В связи с этим возможны проблемы с давлением воды, а также ухудшены питьевые показатели воды по таким адресам:
- ул. Кирилловская от № 100 до ул. Вышгородская;
- ул. Викентия Хвойки от ул. Кирилловская до ул. Дегтяренко;
- ул. Тульчинская;
- ул. Дмитриевская;
- ул. Алексея Терехина;
- ул. Новоконстантиновская от ул. Нахимова до ул. Алексея Терехина;
- ул. Елены Телиги и Репьяхов Яр - в / подводные в больницу им. Павлова;
- ул. Петропавловская от ул. Кирилловской до № 13;
- ул. Захаровская;
- ул. Рылеева;
- ул. Копылевская;
- пер. Рылеева;
- пер. артезианский;
- пер. сахарный;
- ул. Сырецкая от ул. Семена Скляренко до пер. Подольского;
- ул. Бондарская;
- ул. Розважевский;
- пер. Подольский;
- ул. Волховская;
- ул. Садовского;
- пер. бондарный;
- пер. Садовского;
- ул. Куреневская;
- ул. Семена Скляренко;
- ул. Ливарская;
- просп. Степана Бандеры от ул. Куреневская до ул. Елены Телиги.
"Работники "Киевводоканала" уже ликвидируют аварийную ситуацию, которая произошла на водоводе диаметром 1000 мм. Ориентировочное время выполнения работ - 2-3 часа", - сообщили коммунальщики.
Напомним, в июле в столице произошел прорыв трубопровода во время гидравлических работ.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве не планируют повышать тарифы на холодную воду и водоотведение.