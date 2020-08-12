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Часть Киева осталась без воды из-за аварии: список адресов

Киев, Среда 12 августа 2020 17:33
Часть Киева осталась без воды из-за аварии: список адресов
Фото: кран с водой (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Проблему обещают решить в течение 2-3 часов

В Киеве в Подольском районе произошла авария на водоводе. В связи с этим на некоторых улицах может отсутствовать вода.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканал".

Как отметили коммунальщики, авария произошла на водоводе диаметром 1000 мм по улице Вышгородская, 152/2. В связи с этим возможны проблемы с давлением воды, а также ухудшены питьевые показатели воды по таким адресам:

  • ул. Кирилловская от № 100 до ул. Вышгородская;
  • ул. Викентия Хвойки от ул. Кирилловская до ул. Дегтяренко;
  • ул. Тульчинская;
  • ул. Дмитриевская;
  • ул. Алексея Терехина;
  • ул. Новоконстантиновская от ул. Нахимова до ул. Алексея Терехина;
  • ул. Елены Телиги и Репьяхов Яр - в / подводные в больницу им. Павлова;
  • ул. Петропавловская от ул. Кирилловской до № 13;
  • ул. Захаровская;
  • ул. Рылеева;
  • ул. Копылевская;
  • пер. Рылеева;
  • пер. артезианский;
  • пер. сахарный;
  • ул. Сырецкая от ул. Семена Скляренко до пер. Подольского;
  • ул. Бондарская;
  • ул. Розважевский;
  • пер. Подольский;
  • ул. Волховская;
  • ул. Садовского;
  • пер. бондарный;
  • пер. Садовского;
  • ул. Куреневская;
  • ул. Семена Скляренко;
  • ул. Ливарская;
  • просп. Степана Бандеры от ул. Куреневская до ул. Елены Телиги.

"Работники "Киевводоканала" уже ликвидируют аварийную ситуацию, которая произошла на водоводе диаметром 1000 мм. Ориентировочное время выполнения работ - 2-3 часа", - сообщили коммунальщики.

Напомним, в июле в столице произошел прорыв трубопровода во время гидравлических работ.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве не планируют повышать тарифы на холодную воду и водоотведение.

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