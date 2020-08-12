Часть Киева осталась без воды из-за аварии: список адресов

Фото: кран с водой (РБК-Украина)

Проблему обещают решить в течение 2-3 часов

В Киеве в Подольском районе произошла авария на водоводе. В связи с этим на некоторых улицах может отсутствовать вода.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканал".

Как отметили коммунальщики, авария произошла на водоводе диаметром 1000 мм по улице Вышгородская, 152/2. В связи с этим возможны проблемы с давлением воды, а также ухудшены питьевые показатели воды по таким адресам:

ул. Кирилловская от № 100 до ул. Вышгородская;

ул. Викентия Хвойки от ул. Кирилловская до ул. Дегтяренко;

ул. Тульчинская;

ул. Дмитриевская;

ул. Алексея Терехина;

ул. Новоконстантиновская от ул. Нахимова до ул. Алексея Терехина;

ул. Елены Телиги и Репьяхов Яр - в / подводные в больницу им. Павлова;

ул. Петропавловская от ул. Кирилловской до № 13;

ул. Захаровская;

ул. Рылеева;

ул. Копылевская;

пер. Рылеева;

пер. артезианский;

пер. сахарный;

ул. Сырецкая от ул. Семена Скляренко до пер. Подольского;

ул. Бондарская;

ул. Розважевский;

пер. Подольский;

ул. Волховская;

ул. Садовского;

пер. бондарный;

пер. Садовского;

ул. Куреневская;

ул. Семена Скляренко;

ул. Ливарская;

просп. Степана Бандеры от ул. Куреневская до ул. Елены Телиги.

"Работники "Киевводоканала" уже ликвидируют аварийную ситуацию, которая произошла на водоводе диаметром 1000 мм. Ориентировочное время выполнения работ - 2-3 часа", - сообщили коммунальщики.

Напомним, в июле в столице произошел прорыв трубопровода во время гидравлических работ.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве не планируют повышать тарифы на холодную воду и водоотведение.