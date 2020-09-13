ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві через аварію немає води в одному з районів: список адрес

Автор: Игорь Литвиненко

У Солом'янському районі Києва сталося пошкодження трубопроводу. У зв'язку з аварією води немає на двох вулицях.

Популярні новини

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Водопостачання, зокрема, відсутній за наступними адресами:

  • вул. Вадима Гетьмана, 36, 38;
  • вул. Тупикова, 31/2, 27, 29.

"Орієнтовний термін виконання робіт - 1 добу. Автоцистерни з питною водою чергують за адресами: вулиця Вадима Гетьмана, 36 та вул. Вадима Гетьмана, 38", - додали у КМДА.

Нагадаємо, на початку серпня в Подільському районі Києва через аварію на водоводі відключення гарячої води спостерігалося в центральній частині столиці, тоді сталася аварія на тепломережах.

Крім цього РБК-Україна писало, що на цьому тижні у роботі київського метро стався збій, перестали працювати електронні квитки. У зв'язку з цим утворилися великі черги.

Нагадаємо, з понеділка Київ потрапляє в "помаранчеву зону" карантину. Про те, які обмеження будуть введені, а також чи дійде столиця до "червоної зони" читайте у матеріалі РБК-Україна.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївКиївавариявода