У Києві через аварію немає води в одному з районів: список адрес

У Солом'янському районі Києва сталося пошкодження трубопроводу. У зв'язку з аварією води немає на двох вулицях.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Водопостачання, зокрема, відсутній за наступними адресами:

вул. Вадима Гетьмана, 36, 38;

вул. Тупикова, 31/2, 27, 29.

"Орієнтовний термін виконання робіт - 1 добу. Автоцистерни з питною водою чергують за адресами: вулиця Вадима Гетьмана, 36 та вул. Вадима Гетьмана, 38", - додали у КМДА.

Нагадаємо, на початку серпня в Подільському районі Києва через аварію на водоводі відключення гарячої води спостерігалося в центральній частині столиці, тоді сталася аварія на тепломережах.

Крім цього РБК-Україна писало, що на цьому тижні у роботі київського метро стався збій, перестали працювати електронні квитки. У зв'язку з цим утворилися великі черги.

Нагадаємо, з понеділка Київ потрапляє в "помаранчеву зону" карантину. Про те, які обмеження будуть введені, а також чи дійде столиця до "червоної зони" читайте у матеріалі РБК-Україна.