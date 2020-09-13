ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве из-за аварии нет воды в одном из районов: список адресов

Киев, Воскресенье 13 сентября 2020 17:42
В Киеве из-за аварии нет воды в одном из районов: список адресов
Фото: кран (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Соломенском районе Киева произошло повреждение трубопровода. В связи с аварией воды нет на двух улицах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Водоснабжение, в частности, отсутствует по следующим адресам:

  • ул. Вадима Гетьмана, 36, 38;
  • ул. Тупиковая, 31/2, 27, 29.

"Ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки. Автоцистерны с питьевой водой дежурят по адресам: ул. Вадима Гетьмана, 36 и ул. Вадима Гетьмана, 38", - добавили в КГГА.

Напомним, в начале августа в Подольском районе Киева из-за аварии на водоводе без воды остались 26 улиц.

Также днями отключение горячей воды наблюдалось в центральной части столицы, тогда произошла авария на теплосетях.

Кроме этого РБК-Украина писало, что на этой неделе в работе киевского метро произошел сбой, перестали работать электронные билеты. В связи с этим образовались большие очереди.

Напомним, с понедельника Киев попадает в "оранжевую зону" карантина. О том какие ограничения будут введены, а также дойдет ли столица до "красной зоны" читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КиевКиевавариявода
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь