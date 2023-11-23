У Міноборони заявили про "Рамштайн 2.0": тепер спрямований на довгострокову допомогу Україні
Формат роботи Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") змінився з вересня цього року. Наразі він орієнтується на довгострокову підтримку нашої країни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу в Military Media Center заявив виконувач обов'язків начальника департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України Геннадій Коваленко.
"З вересня ми перейшли у формат "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" - це перехід від задоволення невідкладних потреб (quick needs) до більш системної, планової та довгострокової роботи", - розповів Коваленко.
Він уточнив, що в рамках нового формату обговорюється стратегічне довгострокове планування допомоги Україні в рамках коаліцій - авіаційної, протиповітряної, танкової, артилерійської та коаліції посилення безпеки Чорного моря.
"Рамштайн-17"
Нагадаємо, у середу, 22 листопада, відбулася чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України.
У ході засідання учасники домовилися створити нову коаліцію у рамках допомоги нашій країні - протиповітряну. Її очолили Франція та Німеччина.
Як уточнив міністр оборони України Рустем Умєров, до коаліції вже приєдналися 20 країн.
Більш детально про підсумки "Рамштайну" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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