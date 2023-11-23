У Міноборони заявили про "Рамштайн 2.0": тепер спрямований на довгострокову допомогу Україні

Формат роботи Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") змінився з вересня цього року. Наразі він орієнтується на довгострокову підтримку нашої країни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на брифінгу в Military Media Center заявив виконувач обов'язків начальника департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України Геннадій Коваленко.

"З вересня ми перейшли у формат "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" - це перехід від задоволення невідкладних потреб (quick needs) до більш системної, планової та довгострокової роботи", - розповів Коваленко.

Він уточнив, що в рамках нового формату обговорюється стратегічне довгострокове планування допомоги Україні в рамках коаліцій - авіаційної, протиповітряної, танкової, артилерійської та коаліції посилення безпеки Чорного моря.

"Рамштайн-17"

Нагадаємо, у середу, 22 листопада, відбулася чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України.

У ході засідання учасники домовилися створити нову коаліцію у рамках допомоги нашій країні - протиповітряну. Її очолили Франція та Німеччина.

Як уточнив міністр оборони України Рустем Умєров, до коаліції вже приєдналися 20 країн.

Більш детально про підсумки "Рамштайну" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.