Глава Євроради розповів про прогрес українського контрнаступу

Глава Європейської ради Шарль Мішель відзначив успіх Сил оборони України на півдні країни та у Чорноморському регіоні у відсічі широкомасштабної військової агресії РФ. Політик не погодився з тезами про те, що контрнаступ ЗСУ нібито не досяг своєї мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Євроради для Kyiv Independent .

"Я не думаю, що цей контрнаступ "провалився"", - сказав Мішель, відповідаючи на питання про можливий вплив повільних темпів виробництва та постачання Україні оборонної допомоги від країн-партнерів, адаптування РФ до міжнародних санкцій - на успіх контрнаступальних операцій ЗСУ.

У цьому контексті глава Євроради навів два приклади, які, на його думку, доводять невідповідність дійсності подібних тверджень про "провал" контрнаступу Сил оборони України.

"По-перше, надзвичайно важливо те, як українська армія досягла величезних успіхів у Чорному морі. Це важливий крок у правильному напрямку. По-друге, дуже важливим є нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра", - пояснив він.

При цьому Мішель погоджується із важливістю подальшої підтримки України "великим військовим потенціалом".

"Це те, що ми хочемо зробити. Наприклад, ми вже навчили понад 30 000 солдатів і робитимемо більше", - сказав він.

Також глава Євроради наголосив на необхідності для ЄС прискорити та наростити виробництво озброєнь для надання його Україні.

Операції Сил оборони України у Чорному морі

Нагадаємо, нещодавно українські військові провели кілька успішних операцій зі знищення російських кораблів у Чорному морі. Так, 4 листопада Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму. Внаслідок атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу Чорноморського флоту у грудні цього року.

Крім того, 10 листопада розвідники ГУР провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два малі десантні кораблі. Пізніше в ГУР підтвердили, що 10 листопада було проведено операцію з використанням надводних дронів. Один корабель старішого проекту 1176 "Акула", інший новіший - проекту 11770 "Серна" пішли на дно.

Як заявив 16 листопада президент Володимир Зеленський, РФ більше не може використати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Глава держави додав, що цьому сприяло створення Україною першого у світі флоту морських дронів.

Плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра

Минулого тижня Морська піхота ЗСУ підтвердила проведення серії успішних операцій, внаслідок яких бійцям вдалося закріпитися на кількох ділянках на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

При цьому зазначимо, що офіційні джерела дають інформацію про плацдарми дозовано. Як пояснює прес-секретарка Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, ця ділянка складна, не вся робота підлягає розголосу. За її словами, окупантів відкинули від Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів.

Додамо, що опитані РБК-Україна експерти не очікують на швидкий великий наступ на тлі цього успіху ЗСУ в Херсонській області. З тієї причини, що на створення нинішніх плацдармів пішов майже рік і поки що у пріоритеті - буфер безпеки. Використовувати його для умовного "походу до Криму" можна буде лише у перспективі, про яку говорити зарано.