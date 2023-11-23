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Кремль почав реабілітувати найманців "Вагнера", які влаштували заколот, - британська розвідка

Росія, Четвер 23 листопада 2023 10:36
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Кремль почав реабілітувати найманців "Вагнера", які влаштували заколот, - британська розвідка Фото: вагнерівців реабілітують (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Вибраній групі найманців групи "Вагнер" 14 листопада було видано посвідчення ветеранів бойових дій. Це перший випадок, коли вагнерівці офіційно визнані ветеранами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, міністерство оборони Росії встановило нову систему, яка дозволяє найманцям "Вагнера" отримувати ветеранські посвідчення та відповідні виплати. Група "Вагнера" нещодавно була включена в структуру управління Росгвардії.

За даними британської розвідки, ці дії, швидше за все, сигналізують про реабілітацію деяких частин "Вагнера" з боку російської влади.

"Це послідувало за тривалим періодом невизначеності щодо того, як влада ставитиметься до членів "Вагнера" після заколоту групи та невдалого "Маршу за справедливість" у червні 2023 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Найманці "Вагнера"

Нагадаємо, в січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті досягала 50 тисяч людей. Група "Вагнера" фактично була розформована після бунту ватажка найманців Євгена Пригожина у червні 2023 року.

За даними британської розвідки, сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

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Вагнерівці Кремль
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