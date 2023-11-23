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Екс-голові Держспецзв'язку Щиголю обрали запобіжний захід

Київ, Четвер 23 листопада 2023 09:04
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Екс-голові Держспецзв'язку Щиголю обрали запобіжний захід Фото: Юрій Щиголь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрію Щиголю. Його взяли під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВАКС та НАБУ.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов. Прокурори просили заарештувати Щиголя з можливість внесення застави в розмірі 50,2 млн гривень. Суд задовольнив клопотання детективів частково.

Щиголя відправили до СІЗО з можливість внесення застави у розмірі 25 млн гривень.

"Застосувати до підозрюваного Юрія Щиголя запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 21 січня 2024 року. Взяти підозрюваного під варту в залі суду", - сказав суддя.

Що відомо про справу Щиголя

Нагадаємо, НАБУ викрило масштабну злочинну схему, до якої було причетне керівництво Державної служби спеціального зв'язку.

Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору підозрюють у тому, що вони могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень. Гроші були виділені на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Правоохоронці вважають, що чиновники розробили схему з власником групи компаній. Для цього вони залучили дві підконтрольні фірми, а закупівлю засекретили, щоб забезпечити їх перемогу.

Раніше суд обрав запобіжний захід організатору схеми. Підозрюваного помістили під варту.

Також зазначимо, що 20 жовтня Кабмін звільнив Юрія Щиголя та Віктора Жору зі Держспецзв'язку.

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