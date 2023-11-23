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В Україні винесли вирок для ще восьми "суддів", які працюють на окупантів у Криму

Україна, Четвер 23 листопада 2023 21:47
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В Україні винесли вирок для ще восьми "суддів", які працюють на окупантів у Криму Архівне фото: в Україні винесли вирок для ще восьми "суддів", які працюють на окупантів у Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні винесли обвинувальні вироки для ще восьми "суддів". Вони у 2014 році залишилися в Криму і почали співпрацювати з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Які посади вони отримали

Прокурори в суді довели, що у 2014 році засуджені зрадили присязі та прийняли пропозицію ворога обійняти такі посади окупаційних:

  • "Суддів" Верховного суду Республіки Крим;
  • "Голови" та "судді" Сімферопольського районного суду Республіки Крим;
  • "Суддів" Євпаторійського та Феодосійського міських судів;
  • "Суддів" Джанкойського міськрайонного суду.

Засуджені здійснювали правосуддя в інтересах держави-окупанта, тим самим сприяючи становленню і зміцненню окупаційних органів на півострові.

Яке покарання їм винесли в Україні

Зазначається, що до 12 років позбавлення волі засуджено 5 "служителів Феміди", інших двох - до 13 років ув'язнення та одного - до 15 років.

Їхні дії кваліфіковані як державна зрада.

Вироки окупаційним "суддям" із Криму

Колишнього суддю Бахчисарайського районного суду АР Крим визнали винним у державній зраді. Він залишився працювати в окупованому Криму після 2014 року.

Нещодавно правоохоронці звинуватили в держзраді "суддю" з Криму, яка фабрикувала кримінальні справи проти голови Меджлісу Рефата Чубарова та активіста Едема Бекірова.

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