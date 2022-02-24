Кибератака на Украину и осада Apple Store: главное из мира технологий за 23 февраля

Очередную DDoS-атаку совершили на Украину

DDoS-атака на Украину началась примерно в 16:00 по киевскому времени. Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, во время кибератаки наблюдались проблемы с доступом к сайтам Верховной рады, Кабинета министров, а также Министерства иностранных дел.

"Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба. Другие сайты эффективно противостоят атаке и работают в нормальном режиме", - сообщили в ГССИ.

В то же время, команда "Дія" снова с легкостью отбила атаку и продолжила стабильную работу.

Как получить доступ к дополнительному контенту Netflix

Netflix имеет множество дополнительного контента, который ограничен для некоторых пользователей из-за их местоположения.

РБК-Украина рассказало, как благодаря приложению ZenMate VPN обойти вышеупомянутые ограничения. Также издание объяснило, как правильно пользоваться расширением и какие преимущества оно может предоставить.

В Амстердаме вооруженный человек захватил магазин Apple Store

В Амстердаме произошел вооруженный грабеж Apple Store. Злоумышленник взял в заложники сотрудников магазина, а также угрожал якобы взрывчаткой.

История закончилась для преступника достаточно драматично. Вследствие погони за одним из заложников - на злоумышленника наехала полицейская машина. После задержания его отправили в больницу, а "взрывчатка" оказалась фальшивой.

Как не стать жертвой хакеров из-за Wi-Fi

Люди часто пренебрегают своей защитой во время подключений к общедоступным сетям Wi-Fi. В то же время, они становятся уязвимы для хакеров, которые с легкостью могут их, эдак, одурачить.

В киберполиции объяснили почему следует избегать публичных сетей и отдавать преимущество интернету от мобильных операторов. Также дали пару дельных советов касаемо того, чего не следует делать, если вам все же пришлось подключиться к общедоступной сети Wi-Fi.

Илона Маска опасаются впускать в Белый дом

Чиновники США опасаются приглашать предпринимателя Илона Маска в Белый дом из-за его недавних конфликтов с президентом Джо Байденом.

Дело в том, что глава Штатов не единожды игнорировал достижения компании Tesla во время своих публичных заявлений. Впрочем, Маска больше всего задевало то, что Байден называл именно GM и Ford самыми крупными производителями электромобилей в Америке, что не соответствует правде.

"Байден демонстративно игнорировал Tesla на каждом шагу и ложно заявлял общественности, что GM лидирует в индустрии электромобилей, хотя на самом деле Tesla произвела более 300 000 электромобилей в прошлом квартале, а GM произвела 26", - заявил Маск.