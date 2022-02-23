Стриминговый сервис Netflix имеет множество дополнительного контента со всего мира. Впрочем, пользователи имеют ограниченный доступ к нему из-за своего местоположения.

О том, как получить доступ к дополнительному контенту на Netflix - в материале РБК-Украина .

Чтобы обойти эти ограничения, необходимо использовать VPN-сервис. Благодаря ему вы сможете изменить свой реальный IP-адрес и дальше наслаждаться контентом Netflix с другого сервера, который, в свою очередь, расположен в абсолютно отдалённом от вас месте.

Идеальным для этого случая является ZenMate VPN. Утилита не ограничивает скорость вашего соединений и пропускную способность. Более того, подписчики получают расширенные функции безопасности и возможность подключится к одному из серверов в 79 странах мира.

Фото: как получить доступ к дополнительному контенту на Netflix (скриншот)

Для того чтобы установить расширение, достаточно найти его в магазине Google.

Фото: как получить доступ к дополнительному контенту на Netflix (скриншот)

После установки, в списке ваших расширений - выберите ту или иную страну, которая имеет доступ к дополнительному контенту на Netflix. После выбора - ZenMate VPN автоматически изменит ваш IP-адрес.

Фото: как получить доступ к дополнительному контенту на Netflix (скриншот)