Кібератака на Україну і облога Apple Store: головне зі світу технологій за 23 лютого

Чергову DDoS-атаку здійснили на Україну

DDoS-атака на Україну почалася приблизно о 16:00 за київським часом. Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, під час кібератаки спостерігалися проблеми з доступом до сайтів Верховної Ради, Кабінету Міністрів, а також Міністерства закордонних справ.

"Це пов'язано з перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитку. Інші сайти ефективно протистоять атаці й працюють в нормальному режимі", - повідомили в ДСЗІ.

Водночас команда "Дія" знову з легкістю відбила атаку і продовжила стабільну роботу.

Як отримати доступ до додаткового вмісту Netflix

Netflix має безліч додаткового контенту, який обмежений для деяких користувачів через їх місцеперебування.

РБК-Україна розповіло, як завдяки додатку ZenMate VPN обійти вищезгадані обмеження. Також видання пояснило, як правильно користуватися розширенням і які переваги воно може надати.

В Амстердамі озброєний чоловік захопив магазин Apple Store

В Амстердамі стався збройний грабіж Apple Store. Зловмисник взяв у заручники співробітників магазину, а також погрожував нібито вибухівкою.

Історія закінчилася для злочинця досить драматично. Внаслідок погоні за одним із заручників - на зловмисника наїхала поліцейська машина. Після затримання його відправили в лікарню, а "вибухівка" виявилася фальшивою.

Як не стати жертвою хакерів через Wi-Fi

Люди часто нехтують своїм захистом під час підключень до загальнодоступних мереж Wi-Fi. Водночас вони стають уразливі для хакерів, які з легкістю можуть їх обдурити.

У кіберполіції пояснили чому слід уникати публічних мереж і віддавати перевагу інтернету від мобільних операторів. Також дали пару слушних порад стосовно того, чого не слід робити, якщо вам все ж довелося підключитися до загальнодоступної мережі Wi-Fi.

Ілона Маска побоюються впускати в Білий дім

Чиновники США побоюються запрошувати підприємця Ілона Маска в Білий дім через його недавні конфлікти з президентом Джо Байденом.

Річ у тім, що глава Штатів неодноразово ігнорував досягнення компанії Tesla під час своїх публічних заяв. Втім, Маска найбільше зачіпало те, що Байден називав саме GM і Ford найбільшими виробниками електромобілів в Америці, що не відповідає правді.

"Байден демонстративно ігнорував Tesla на кожному кроці й помилково заявляв громадськості, що GM лідирує в індустрії електромобілів, хоча насправді Tesla виробила понад 300 000 електромобілів в минулому кварталі, а GM виробила 26", - заявив Маск.