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На украинские банки и сайты государственных органов была кибератака, - ГССИ

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Среда 23 февраля 2022 18:01
На украинские банки и сайты государственных органов была кибератака, - ГССИ На украинские банки и сайты государственных органов была кибератака, - ГССИ (Фото: freepik.com)
Автор: Сергей Сурепин

23 февраля сайты ряда государственных и банковских учреждений снова подверглись массированной DDoS-атаки. Часть атакованных информационных систем недоступны или работают с перебоями.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба. Другие сайты эффективно противостоят атаке и работают в нормальном режиме", - сообщили в ГССИ.

Также в ведомстве добавили, что в настоящий момент идет работа по противодействию атакам, сбор и анализ информации. В ГССИ попросили все органы, которые были атакованы, обратиться в Правительственную команду реагирования на чрезвычайные компьютерные события CERT-UA.

Ранее РБК-Украина писало, что Минцифра подтвердило массовую DDoS-атаку на Украину.

Также РБК-Украина сообщало, как украинские мобильные операторы работают над кибербезопасностью.

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