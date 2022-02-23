На украинские банки и сайты государственных органов была кибератака, - ГССИ

23 февраля сайты ряда государственных и банковских учреждений снова подверглись массированной DDoS-атаки. Часть атакованных информационных систем недоступны или работают с перебоями.

"Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба. Другие сайты эффективно противостоят атаке и работают в нормальном режиме", - сообщили в ГССИ.

Также в ведомстве добавили, что в настоящий момент идет работа по противодействию атакам, сбор и анализ информации. В ГССИ попросили все органы, которые были атакованы, обратиться в Правительственную команду реагирования на чрезвычайные компьютерные события CERT-UA.