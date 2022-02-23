Осада Apple Store в Амстердаме закончилась трагедией
В Амстердаме драматически закончилась попытка вооруженного грабежа магазина Apple Store. Во время задержания преступника, полицейская машина сбила его на большой скорости.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Digitaltrends.
Все началось с сообщения в полицию о выстрелах в одном из магазинов Apple Store, который расположен недалеко от железнодорожного вокзала. После прибытия правоохранителей - преступник взял в заложники персонал, однако всем, кроме одного человека удалось сбежать в последующие часы осады.
Во время связи с вооруженным человеком, тот потребовал платеж в криптовалюте и безопасный выход с магазина. Также он прислал новостному агентству фотографию на которой изображен бронежилет якобы с взрывчаткой.
#BREAKING: Hostage runs from Apple Store in Amsterdam while being chased by hostage-taker, who is then run over by police #Amsterdam #leidseplein #gijzeling #news #Hostage#BreakingNews pic.twitter.com/X8WIRdjnMJ— JUST IN World (@justinbroadcast) February 23, 2022
Через пять часов после инцидента - последний заложник сбежал с магазина, а следом за ним выбежал и преступник. Во время преследования, полицейская машина сбила последнего, впрочем, он остался невредим.
Более того, бронежилет со взрывчаткой, как оказалось позже, был фальшивкой.
Преступника задержали и отправили в больницу.
Amsterdam Apple Store hostage situation ends with hostages released, suspect arrested after demanding 200 million in crypto https://t.co/83LTnWQUKQ pic.twitter.com/FLiDFD9nQ5— The Verge (@verge) February 23, 2022
Напомним, РБК-Украина писало о новом дизайне для iPhone 14. Тем временем Apple уже начала пробное производство будущего флагмана.