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Осада Apple Store в Амстердаме закончилась трагедией

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Среда 23 февраля 2022 14:49
Осада Apple Store в Амстердаме закончилась трагедией Фото: осада Apple Store в Амстердаме закончилась драматично (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Амстердаме драматически закончилась попытка вооруженного грабежа магазина Apple Store. Во время задержания преступника, полицейская машина сбила его на большой скорости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Digitaltrends.

Все началось с сообщения в полицию о выстрелах в одном из магазинов Apple Store, который расположен недалеко от железнодорожного вокзала. После прибытия правоохранителей - преступник взял в заложники персонал, однако всем, кроме одного человека удалось сбежать в последующие часы осады.

Во время связи с вооруженным человеком, тот потребовал платеж в криптовалюте и безопасный выход с магазина. Также он прислал новостному агентству фотографию на которой изображен бронежилет якобы с взрывчаткой.

Через пять часов после инцидента - последний заложник сбежал с магазина, а следом за ним выбежал и преступник. Во время преследования, полицейская машина сбила последнего, впрочем, он остался невредим.

Более того, бронежилет со взрывчаткой, как оказалось позже, был фальшивкой.

Преступника задержали и отправили в больницу.

Напомним, РБК-Украина писало о новом дизайне для iPhone 14. Тем временем Apple уже начала пробное производство будущего флагмана.

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