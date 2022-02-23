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На Украину началась массовая DDoS-атака, - Минцифры

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 17:17
На Украину началась массовая DDoS-атака, - Минцифры На Украину началась массовая DDoS-атака, - Минцифры (Фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Сергей Сурепин

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о новой массовой кибератаке на Украину. Очередная DDoS-атака началась примерно в 16:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Михаила Федорова.

"Приблизительно в 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков. Также наблюдаются проблемы с доступом к сайтам Верховной рады, Кабинета министерство и Министерства иностранных дел", - написал Михаил Федоров.

По информации Федорова, это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Также глава Минцифры добавил, что сайт и мобильное приложение "Дія" успешно преодолевает текущую атаку и продолжает стабильно работать.

РБК-Украина обратилось за дополнительной информацией к Минцифре.

Что говорят киберэксперты

В комментарии РБК-Украина сооснователь NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрей Баранович сообщил, что это не новая DDoS-атака. По информации киберэкспертов, она продолжается с 15 февраля.

Ранее РБК-Украина писало, что на Украину началась новая кибератака.

Также РБК-Украина сообщало, как украинские мобильные операторы работают над кибербезопасностью.

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