На Украину началась массовая DDoS-атака, - Минцифры

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о новой массовой кибератаке на Украину. Очередная DDoS-атака началась примерно в 16:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Михаила Федорова .

"Приблизительно в 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков. Также наблюдаются проблемы с доступом к сайтам Верховной рады, Кабинета министерство и Министерства иностранных дел", - написал Михаил Федоров.

По информации Федорова, это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Также глава Минцифры добавил, что сайт и мобильное приложение "Дія" успешно преодолевает текущую атаку и продолжает стабильно работать.

РБК-Украина обратилось за дополнительной информацией к Минцифре.

Что говорят киберэксперты

В комментарии РБК-Украина сооснователь NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрей Баранович сообщил, что это не новая DDoS-атака. По информации киберэкспертов, она продолжается с 15 февраля.