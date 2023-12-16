Кібератака на "Київстар", ймовірно, була наймасштабнішою атакою хакерів з початку війни

Як пише розвідка, 12 грудня, найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, "Київстар", зазнав кібератаки. Ефект від витівки хакерів тривав щонайменше дві доби, вплинувши на мобільні послуги та послуги передачі даних компанії. Зокрема кібератака залишила користувачів мобільного оператора сигналу й можливості користуватись інтернетом. Водночас компанія запевняє у тому, що жодних особистих даних під час атаки не було зламано.

Також кібератака порушила роботу сирен повітряної тривоги та деяких банків, банкоматів, а також терміналів торгових точок. Тим часом Monobank зазнав DDoS-атаки, що призвела до порушення доступу до вебсайту банку.

"Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного", - підсумовує розвідка.

Кібератака на "Київстар"

Як й згадувалось вище, масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався 12 грудня. Офіційно мережу атакували хакери, через що вже було відкрито справу за вісьмома статтями. Під час збою абоненти скаржились на відсутність зв'язку й проблеми з роботою сайту оператору, а також мобільного застосунку. Інтернет був відсутній у тому ж числі.

Наразі компанії поступово вдається відновити роботу. Станом на сьогодні, 16 грудня, "Київстар" відновив мобільний інтернет та понад 90% базових станцій мобільного зв’язку.

Більш детально про збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.