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Кібератака на "Київстар", ймовірно, була наймасштабнішою атакою хакерів з початку війни

Фото: Кібератака на "Київстар", ймовірно, була наймасштабнішою атакою хакерів з початку війни (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавня кібератака на "Київстар", ймовірно, була однією з найбільших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

Як пише розвідка, 12 грудня, найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, "Київстар", зазнав кібератаки. Ефект від витівки хакерів тривав щонайменше дві доби, вплинувши на мобільні послуги та послуги передачі даних компанії. Зокрема кібератака залишила користувачів мобільного оператора сигналу й можливості користуватись інтернетом. Водночас компанія запевняє у тому, що жодних особистих даних під час атаки не було зламано.

Також кібератака порушила роботу сирен повітряної тривоги та деяких банків, банкоматів, а також терміналів торгових точок. Тим часом Monobank зазнав DDoS-атаки, що призвела до порушення доступу до вебсайту банку.

"Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного", - підсумовує розвідка. 

Кібератака на "Київстар" 

Як й згадувалось вище, масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався 12 грудня. Офіційно мережу атакували хакери, через що вже було відкрито справу за вісьмома статтями. Під час збою абоненти скаржились на відсутність зв'язку й проблеми з роботою сайту оператору, а також мобільного застосунку. Інтернет був відсутній у тому ж числі. 

Наразі компанії поступово вдається відновити роботу. Станом на сьогодні, 16 грудня, "Київстар" відновив мобільний інтернет та понад 90% базових станцій мобільного зв’язку. 

Більш детально про збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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КиївстарВійна в Україні