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Росіяни обстріляли центральну частину Херсона, є загиблий

Четвер 14 грудня 2023 18:55
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Росіяни обстріляли центральну частину Херсона, є загиблий Фото: Росіяни обстріляли центральну частину Херсона, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи завдали удару по центральній частині Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 57-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Морочко.

"Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ поранено одну людину. Чоловік 57 років на момент ворожої атаки перебував на вулиці", - пише Морочко.

Спочатку чоловіка було ушпиталено у стані середньої тяжкості. Пізніше стало відомо про його загибель.

Є поранена

"Наразі ушпиталено жінку 1931 р.н. Вона потрапила під обстріл центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ після 17.00", - написав Морочко.

Наразі пораненій надається медична допомога і проводиться дообстеження.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Сьогодні, 14 грудня, окупанти обстріляли багатоквартирний будинок в Антонівці. Поранення отримала 79-річна місцева жителька

Протягом минулої доби, 13 грудня, як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські терористи здійснили 114 обстрілів по території регіону. Зокрема ворог випустив 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону було випущено 35 снарядів.

Під час обстрілів ворог поцілив:

  • у житлові квартали населених пунктів області;
  • медичну установу, навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі;
  • біснес-центр у Херсоні.

Внаслідок ударів 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

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