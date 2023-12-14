Росіяни обстріляли центральну частину Херсона, є загиблий
Російські терористи завдали удару по центральній частині Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 57-річний чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Морочко.
"Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ поранено одну людину. Чоловік 57 років на момент ворожої атаки перебував на вулиці", - пише Морочко.
Спочатку чоловіка було ушпиталено у стані середньої тяжкості. Пізніше стало відомо про його загибель.
Є поранена
"Наразі ушпиталено жінку 1931 р.н. Вона потрапила під обстріл центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ після 17.00", - написав Морочко.
Наразі пораненій надається медична допомога і проводиться дообстеження.
Ситуація в Херсонській області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
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Протягом минулої доби, 13 грудня, як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські терористи здійснили 114 обстрілів по території регіону. Зокрема ворог випустив 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону було випущено 35 снарядів.
Під час обстрілів ворог поцілив:
- у житлові квартали населених пунктів області;
- медичну установу, навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі;
- біснес-центр у Херсоні.
Внаслідок ударів 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.
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