"Київстар" відновив доступ мобільного інтернету у всій країні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії в Fecebook.

За даними компанії, станом на зараз вони змогли відновити доступ до мобільного інтернету у всій країні, а також поновили роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку.

За їх даними, наразі компанія активно працює над запуском SMS та відновленням доступу до "Мій Київстар".

Мережа, за словами компанії, стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G.

"Це означає, що скоро якість зв'язку буде покращуватись. Навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю. У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком. Проте, наші спеціалісти оперативно їх усувають", - наголосили в "Київстар".

Збій у "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Офіційно мережу атакували хакери, через що вже відкрито справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти зафіксували відсутність мобільного зв'язку, також відсутність роботи сайту оператора, мобільного застосунку. Крім того, не було доступу до інтернету.

Також через збій виникли проблеми з роботою банкоматів та pos-терміналів, а в низці міст "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу.

Наразі компанії поступово вдається відновити роботу. Так вчора оператор почав відновлювати по Україні мобільний інтернет, він уже доступний в Івано-Франківській області.

Більш детально про збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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